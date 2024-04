Cheerleaderki z Małopolski zatańczą na Mistrzostwach Świata w Orlando. Podkrakowski klub na międzynarodowej arenie w USA

Zawodniczki Unique Cheerleaders polecą do Orlando 21 kwietnia. Wezmą udział w dwóch turniejach: Mistrzostwach Świata Cheerleaders oraz The Dance Worlds. Powołanie do Kadry Narodowej zawodniczki wywalczyły w kwietniu zeszłego roku zdobywając tytuł Mistrza Polski Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu.

Pokażą się światu

– Start w Mistrzostwach Świata to szczyt marzeń każdego zawodnika trenującego cheerleading sportowy. O zespołowe powołanie walczyłyśmy trzy lata. Nasze zawodniczki zwyciężyły Mistrzostwa Polski 2023 w dwóch kategoriach tanecznych, otrzymują podwójne powołanie do reprezentowania Polski. To było niesamowitym sukcesem ale także wiązało się z dwukrotnie większą pracą w kolejnym sezonie. Było warto. Po raz pierwszy Polska będzie mieć reprezentację w kategorii Cheer Jazz. Po wielu miesiącach pracy jesteśmy gotowi pokazać się światu – opowiada Lidia Stefańska, trener, założyciel i prezes Klubu Sportowego Unique.

Mistrzostwa Świata są co roku rozgrywane w ESPN Wide World of Sports® Complex w Disney Worldzie w Orlando. Tam rywalizują reprezentacje wszystkich kontynentów. Mistrzostwom Świata towarzyszą rozgrywki dodatkowych turniejów o randze międzynarodowej. Jednym z nich jest The Dance World, w którym także wezmą udział zawodniczki Unique.

-To okazja do dodatkowego sprawdzenia swoich możliwości. W obu turniejach zaprezentujemy te same choreografie, jednak różne panele sędziowskie oraz inne karty ocen to dla nas ogromna szansa budowania doświadczenia - mówi trenerka Lidia Stefańska.