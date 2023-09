Ceny paliw poniżej 6 zł? Już niedługo na polskich stacjach! Sprawdzamy, jak długo to jeszcze potrwa

Spadek cen na stacjach paliwa

Średnia cena najpopularniejszej w Polsce benzyny 95 to obecnie 6,14 zł za litr. Diesel kosztuje niewiele mniej. Średnia cena to w połowie września 6,08 zł. Sytuację na rynku paliw monitorują eksperci z Biura Maklerskiego Reflex. To oni twierdzą, że obecne ceny to jeszcze nie koniec obniżek.

Ceny paliw w Polsce na niektórych stacjach benzynowych mogą w najbliższych dniach spaść nawet poniżej 6 zł za litr - mówią eksperci Reflexu cytowani przez Businness Insider.

Najbardziej wyraźne spadki cen paliw portal zauważa w ubiegłym tygodniu, kiedy to cena PB95 spadał średnio o 0,27 zł do 6,32 zł i była najniższa od roku. Eksperci BM Reflex potwierdzają, że są to najniższe obecnie ceny paliw w Europie.