Ceny mieszkań w Krakowie pobiły kolejne rekordy w styczniu 2024. Będzie drożej niż w Warszawie

Mieszkania w dużych miastach Polski nadal są gorącym towarem. Eksperci multiporównywarki rankomat.pl sprawdzili, jak wygląda obecnie popyt na własne cztery kąty w 18 miastach wojewódzkich. Podstawą do zestawienia były dane zebrane przez RynekPierwotny.pl i GetHome.pl – portale z branży nieruchomości. Analiza cen mieszkań dotyczy cen ofertowych lokali na rynku pierwotnym i rynku wtórnym w okresie między ostatnimi kwartałami 2023 i 2022 r.

Stawki za 1 mkw. w miastach wojewódzkich osiągają historyczne wyniki. Najdrożej jest w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. W stolicy cena za mkw. na rynku pierwotnym w IV kw. wynosiła średnio 16 815 zł, natomiast na rynku wtórnym jeszcze więcej - 17 403 zł. Najszybsze tempo wzrostu cen odnotowały Katowice – na rynku wtórnym mieszkania. zdrożały nawet o 47% r/r. Na rynku pierwotnym rekordzistą był Toruń – ceny wzrosły tam o 32% w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku.

Rynek pierwotny: Lublin i Białystok gonią czołówkę

- Powodów tak gwałtownie rosnących cen nowych mieszkań najłatwiej upatrywać w inflacji, która w ubiegłym roku osiągała dwucyfrowe wskaźniki. Jednak nie mniej winnym były rządowe programy dopłat do kredytów hipotecznych, które napędziły popyt na mieszkania. Planowane wprowadzenie kredytów 0% może jeszcze bardziej nakręcić spiralę wzrostów na rynku nieruchomości - ocenia Konrad Pluciński, analityk rankomat.pl.

Rynek wtórny: Kraków zaraz będzie droższy od Warszawy

Na rynku wtórnym, według danych GetHome.pl, mieszkania też drożeją, ale w nierównym tempie. W ciągu roku cena ofertowa za 1m2 mieszkania potrafiła urosnąć w Krakowie o prawie 4000 zł, do poziomu 16 637 zł. A to już niewiele mniej od stawki w Warszawie (17 403 zł). W Zielonej Górze mieszkania podrożały najmniej, bo o nieco ponad 300 zł na metrze kwadratowym, do kwoty 7855 zł.