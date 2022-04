Celine Dione przekłada datę krakowskiego koncertu na przyszły rok ze względu na stan swojego zdrowia

- Tak mi przykro, że musimy jeszcze raz zmienić nasze plany koncertowe w Europie; najpierw musieliśmy przenieść koncerty z powodu pandemii, teraz moje problemy zdrowotne powodują, że znów je przekładamy – powiedziała Celine Dion. - Czuje się nieco lepiej…, ale wciąż doświadczam skurczów mięśni. Kiedy wychodzę na scenę, muszę być w najwyższej formie. Naprawdę nie mogę doczekać się spotkania z Wami, ale to jeszcze nie ten czas… Robię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić do poziomu, który pozwoli mi dać z siebie 100% na moich koncertach, ponieważ na to zasługujecie.