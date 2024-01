Była wiceprezydent Krakowa nie trafi do aresztu. A w zarzutach szampan i pieniądze

Wobec byłej zastępcy prezydenta Krakowa Katarzynie Ś. prokuratura wnioskowała do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek ten nie został uwzględniony przez sąd, zapadła decyzja tylko o tzw. wolnościowych środkach zapobiegawczych: poręczeniu majątkowym i zakazie kontaktu z określonymi osobami. Prokuratura Regionalna w Krakowie wtedy zaskarżyła postanowienie sądu.

W piątek (19 stycznia) sędzia Elżbieta Jabłońska-Malik z wydziału odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, ogłaszając, że zaskarżone postanowienie zostaje utrzymane w mocy, przypominała, że areszt to najsurowszy środek zapobiegawczy, ma charakter wyjątkowy i stosuje się go, gdy jest niezbędny. Wskazała, że w sprawie dowody zostały zebrane, są też zeznania świadków. Katarzyna Ś. złożyła obszerne wyjaśnienia, a to, że wymagają weryfikacji, nie uzasadnia obawy matactwa. Sędzia zwróciła też uwagę, że podejrzana miała dotąd nieskrępowane możliwości kontaktu, ale nie pojawiła się informacja o naruszeniu przez nią zakazu kontaktu z określonymi osobami. Sędzia podkreśliła również, że Katarzyna Ś. ma ustabilizowane życie zawodowe i rodzinne (matka, mężatka) i jest niekarana.