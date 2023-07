Był parking, jest park Szymborskiej. Pierwszy taki. Uroczyste otwarcie w setne urodziny poetki

- Czy marzą się państwu czasem sytuacje niemożliwe do urzeczywistnienia? Ja wyobraziłam sobie sześć lat temu, że w tym miejscu może powstać park imienia Wisławy Szymborskiej. Były to jeszcze czasy, kiedy znajdował się tu parking, a cała działka była przeznaczona pod zabudowę – przypomniała Natalia Nazim, pomysłodawczyni parku. - Czy to nie ironia losu, że oba słowa: „park” i „parking” tak niewiele się od siebie różnią? Trzy litery, które mają ogromna moc, by zmienić miejsce dla samochodów w miejsce przyjazne dla ludzi – mówił aktywistka dziękując mieszkańcom, którzy głosowali za powstaniem parku, szczególnie wskazując Monikę Bogdanowską, byłą małopolską wojewódzką konserwator zabytków, jako tę, która pierwsza wyszła z inicjatywą budowy parku.