Burze z gradem i silny wiatr. Pogodowy armagedon znów nad Małopolską? IMGW wydał ostrzeżenia. Prognoza pogody na niedzielę, 3 września

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą nie tylko Małopolski, ale także południowych powiatów województwa lubelskiego oraz prawie całego Podkarpacia. Alerty ważne będą w niedzielę od godz. 9 do godz. 19. Synoptycy oszacowali wystąpienie zjawiska na ok. 80 proc.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla Małopolski "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami mały grad" – poinformował IMGW w niedzielnych komunikatach, wydanych dla trzech regionów w południowo-wschodniej części kraju.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w komunikacie, w niedzielę najpogodniej będzie na północy Polski, gdzie synoptycy przewidują, że temperatura osiągnie do 24 st. C, nad morzem będzie około 18-19 st. C. Przelotne opady deszczu możliwe są m.in. w woj. śląskim, mazowieckim, łódzkim.