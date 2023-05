Budżet Obywatelski w Małopolsce. Mamy 198 propozycji do wyboru. Czas na głosowanie

- Cieszę się, że wśród blisko dwustu zakwalifikowanych do głosowania pomysłów jest wiele inicjatyw, które pomogą zmienić nasz region na lepszy. Na zwycięskie zadania przeznaczamy aż 14 mln złotych! To rekordowa kwota przekazana na ten cel do tej pory– mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa.

Nie wszystkie zadania się zakwalifikowały

Nie jeden, a dwa głosy

Głosowanie rusza już 15 maja i potrwa do 16 czerwca (głosy papierowe i korespondencyjne). Nieco dłużej, bo do 18 czerwca, będzie można zagłosować przez internet.

- W związku z ostatnimi zmianami w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, w tej edycji mieszkańcy Małopolski będą mogli oddać aż 2 głosy. Jeden głos na zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim, drugi głos na zadanie regionalne. Sposób głosowania pozostaje niezmienny: głosy papierowe wrzucamy do urn zlokalizowanych w całej Małopolsce lub wysyłamy pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego. Najszybciej będzie można zagłosować przez internet – na specjalnie przygotowanej do tego stronie. Wszystkie szczegóły dotyczące głosowania podamy na początku maja - przypomina Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Nabór zadań do 6. edycji BO WM odbył się we wrześniu 2022 r. Wtedy to Małopolanie zgłosili 234 zadania – 230 z nich pozytywnie przeszło weryfikację wstępną i zostało przekazanych do oceny departamentów. Finalnie o głosy powalczy 198 z nich.