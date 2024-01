Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2024. Można już zgłaszać pomysły. Najbliższe konsultacje w sobotę 20 stycznia

Spotkania konsultacyjne:

w sobotę, 20 stycznia, w godz. od 10.00 do 14.00 – w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, ul. Zabłocie 22

w piątek, 26 stycznia, w godz. od 15.00 do 18.00 – w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Złotego Wieku 14

Pisanie projektów:

w sobotę, 17 lutego, w godz. od 10.00 do 14.00 – w Młodzieżowym Domu Kultury ”Dom Harcerza”, ul. Władysława Reymonta 18

w poniedziałek, 19 lutego, w godz. od 16.00 do 20.00 – w Krakowskim Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

Z gotowym pomysłem oraz niezbędną wiedzą można przystąpić do napisania i złożenia własnego projektu. Mamy na to cały miesiąc, a zaczynamy od 1 lutego do 1 marca.

