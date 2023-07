Budowa trasy S7 pod Krakowem. Zmiany w rejonie Nowej Huty

Pod koniec kwietnia oddano do użytku kolejny odcinek drogi ekspresowej S7, dzięki któremu kierowcy mogą bez przeszkód korzystać z trasy o długości 230 km pomiędzy Warszawą, Radomiem i Kielcami, aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Na to, by dwupasmówką przejechać z Krakowa do stolicy trzeba jeszcze trochę poczekać. Trwają prace na trzech odcinkach między Krakowem a województwem świętokrzyskim. Ostatni z nich ma zostać oddany do użytku w listopadzie 2024 roku.

