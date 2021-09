Budowa trasy S7. Pierwszy odcinek już prawie gotowy! Kiedy kierowcy pojadą 13-kilometrowym odcinkiem S7 w północnej Małopolsce? [ZDJĘCIA] Marcin Banasik

Po ponad dwóch latach budowy, najprawdopodobniej już za około trzy tygodnie kierowcy będą mogli przejechać 13-kilometrowym odcinkiem od węzła Widoma do węzła Szczepanowice. To jeden z czterech budowanych fragmentów budowanej trasy S7 od północy Krakowa do granicy w województwem świętokrzyskim. Odcinek ten pozwoli skrócić czas przejazdu z Krakowa do Warszawy.