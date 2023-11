Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Prace postępują, do korków się przyzwyczailiśmy? Będą zmiany w ruchu? Piotr Rąpalski

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu.

Rozkopane okolice Opolskiej, Lublańskiej, Młyńskiej. Trudniejszy przejazd przez rondo Polsadu. Z tym kierowcy mierzą się od jakiegoś czasu, jadąc przez plac budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po wielu skargach urzędnicy zapowiadają zmiany, by ułatwić życie właścicielom aut. Mają zostać wprowadzone do 9 listopada. Mamy 7 listopada i na razie nie zostały zapowiedziane. Pytamy o nie i czekamy na odpowiedź.