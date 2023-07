Budowa metra jednym z głównych tematów przed wyborami w Krakowie

W Krakowie zaczął działać oddział Społecznego Komitetu Budowy Metra. Prezes SKBM Andrzej Rogiński prognozuje, że kwestia metra będzie jednym z wiodących tematów w kampanii wyborczej do tegorocznych wyborów parlamentarnych, jaki w przyszłym roku przed wyborami samorządowymi, w których wyłoniony zostanie prezydent Krakowa. Temat już wywołuje dyskusje i komentarze.

Wieść o utworzeniu krakowskiego oddziału Społecznego Komitetu Budowy Metra już zaczęła się odbijać w mieście szerokim echem. - Jest to na pewno cenna inicjatywa. W skład komitetu weszły szacowne osoby, profesorzy. To sprzyja projektowi budowy metra i jest dobrym znakiem dla Krakowa i jego mieszkańców. Na podstawie studium opracowanego przez miasto, prezydent Krakowa proponuje premetro. Tak jak SKBM uważamy, że metro w Krakowie jest niezbędne. Wywieramy presję na prezydenta w sprawie budowy metra. Efektem tego jest deklaracja, że przekrój planowanego tunelu zostanie poszerzony o półtora metra, żeby nie tylko zmieścił się tam szybki tramwaj czy też premetro, ale też metro - komentuje Włodzimierz Pietrus, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa. Od lat zabiega o to, by rozwijać w Krakowie Szybką Kolej Aglomeracyjną. Jego zdaniem SKA wraz z metrem może tworzyć ruszt komunikacyjny, uzupełniany przez linie tramwajowe i autobusowe. - Rumuńskie miasto Kluż-Napoka, które jest dwa i pół razy mniejsze od Krakowa będzie budować metro. Nie powinniśmy więc słuchać tłumaczeń, że Kraków to za małe miasto na metro, że u nas się to nie opłaca. Trzeba przygotowywać inwestycję i zdobyć na ten cel fundusze europejskie, a może też rządowe - dodaje radny Włodzimierz Pietrus.

Prezes Andrzej Rogiński podkreśla: - W 2014 roku w Krakowie odbyło się referendum, w którym krakowianie opowiedzieli się za budową metra. Jego wyniki są dla każdej władzy wiążące. Każdy, kto chce kandydować na urząd prezydenta Krakowa czy to na radnego miasta, jeśli nie będzie zgadzał się z wynikiem referendum, to oznacza, że nie słucha mieszkańców. Absolutnie będziemy wskazywać, by takich osób nie wybierać.

Proponuje monorail zamiast premetra Inne zdanie ws. budowy metra ma radny Łukasz Wantuch z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków".

- O tym, czy w Krakowie ma powstać metro powinni decydować specjaliści po przeanalizowaniu prognoz dotyczących potoków pasażerskich. Metro to najdroższe rozwiązanie, po które się sięga, jak już nie ma innej możliwości. A w Krakowie mamy plany wielu linii tramwajowych. Można wrócić do pomysłu budowy linii tramwajowej wzdłuż Alej Trzech Wieszczów, zastanowić się nad monoraliem, czyli kolejką nadziemną - mówi radny Łukasz Wantuch.

- Od lat rozmawiamy o metrze, bo tak zagłosowali mieszkańcy w referendum w 2014 roku. To było referendum w sprawie igrzysk zimowych, ale radni Platformy Obywatelskie na złość prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu dopisali pytania, w tym to o metrze. Jestem za tym, by w Krakowie znów odbyło się referendum, w przyszłym roku. Można w nim zapytać krakowian, czy o budowie metra powinni decydować specjaliści. Obecne plany miasta dotyczą premetra, ale de facto to ma być tunel tramwajowy pod centrum, bo takie rozwiązanie jest wystarczające - dodaje Łukasz Wantuch.

Decyzja w sprawie metra za kilka lat

Odmienne spojrzenie na sprawę metra ma radny PO Grzegorz Stawowy: - Zaproponowałem w 2014 roku dopisanie tematu metra do referendum. Pojawiło się obok dodatkowych pytań dotyczących ścieżek rowerowych i monitoringu. To były ważne dla krakowian zagadnienia w tamtym czasie i są również teraz. Od lat zamiast metra mamy dyskusje i działania dotyczące ograniczania ruchu samochodowego, ale nic to nie daje, bo aut jest coraz więcej. Potrzebne jest radykalne rozwiązanie, a takim jest metro, które dałoby zupełnie inne możliwości dotyczące szybkiego przemieszczania się po mieście. Cieszę się więc, że w Krakowie powołano oddział Społecznego Komitetu Budowy Metra. Mam nadzieję, że Komitet będzie funkcjonować apolitycznie. Jeżeli tak będzie, to powinien przyczynić się do dyskusji publicznej dotyczącej rozwoju transportu w Krakowie.

W Krakowie przygotowywana jest budowa premetra. Pierwszy etap zakłada podziemną trasę z rejonu stadionu Wisły przez centrum do rejonu ronda Młyńskiego. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig deklaruje: - Na pewno wybudujemy tunel o średnicy ponad 10 metrów, który pozwoli zmieścić zarówno premetro jak i metro. Będziemy analizować, jakiej należy się spodziewać liczby pasażerów, którzy mogą skorzystać z podziemnej komunikacji. Za 5, 6, 7 lat będziemy już mogli zastanowić się nad tym, co może w tunelu jeździć, czy będzie to metro, czy też premetro. Jeżeli okaże się, że prognozowanych potoków pasażerskich premetro nie przejmie, to będziemy budować metro.