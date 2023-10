Brytyjska grupa Cold In Berlin przyjeżdża do Polski na pierwsze koncerty. 26 października wystąpi w krakowskim Garage Pubie

Z czasem brzmienie Cold in Berlin stało się jeszcze cięższe i mroczniejsze. Dzięki temu zespół zadebiutował w wytwórni Candlelight (m.in. Insahn, Blut Aus Nord, 1349), związanej z koncernem Universal. Tam właśnie ukazały się kolejne albumy: “And Yet” w 2012 roku i “The Comfort of Loss and Dust” w 2015 roku.

Zespół Cold in Berlin powstał w 2010 roku w Londynie. Debiutancki album muzyków - “Give Me Walls”, został okrzyknięty mianem Albumu Roku wg. magazynu Artrocker, a Mojo napisał, że ich muzyka jest "Niemożliwa do nie wciągnięcia w jej wir hałasu”

W 2019 roku Cold in Berlin wydali swoją czwartą i najcięższą w dorobku płytę “Rituals of Surrender” w wytwórni New Heavy Sounds (m.in Death Pill, Limb, They Watch Us From the Moon). Metal Hammer ocenił ten album dając mu 7/10, a serwis Metal Temple napisał o nim, że to “oszałamiający album zespołu, który wymyka się kategoryzacji”.