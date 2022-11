Bruno Schulz, Janina Turek i Natalia LL. Trzy nowe wystawy w Muzeum Sztuki Współczesnej Anna Piątkowska

"Janina Turek. Życie zapisane w 745 zeszytach", "Bruno Schulz: Sex-Fiction" oraz "Natalia LL. Erotyczne prowokacje" to trzy nowe ekspozycje w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. - Otworzyliśmy trzy nowe wystawy, każda kompletnie inna, ale istnieje coś, co można określić jako klej między nimi, mianowicie, każda z tych wystaw odnosi się do czegoś, co ogarnia całe życie swojego twórcy i jest to wyraz pewnej filozofii życia, forma uprawiania życia i poznawania samego siebie – wyjaśnia Maria Anna Potocka, dyrektorka MOCAK-u.