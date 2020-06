Boks. Artur Szpilka zmieni promotora. Robi umizgi do Mateusza Borka

Artur Szpilka zmienia promotora

- Coś czuję, że Mateusz Borek z obecnymi możliwościami namiesza na polskiej scenie bokserskiej i postawi na sport. Przy tym ma naprawdę świetne możliwości promocyjne jak portale społecznościowe i mega ekipę która zna się na boksie. Będzie ciekawie – napisał Szpilka na Twitterze 4 czerwca, dwa dni po tym, jak znany komentator telewizyjny ogłosił podpisanie umowy z TVP Sport na transmitowanie organizowanych przez niego walk bokserskich.

Nie minęła chwila, a odezwał się jego promotor Andrzej Wasilewski. To on od kilku lat prowadzi profesjonalną karierę „Szpili” i właśnie jest w trakcie negocjacji z Radczenką w sprawie rewanżu za ich pierwszą walkę. - Kurczę, zaczynam myśleć, że wcale nie chcesz żebym ten rewanż zorganizował – napisał.

Szpilka: - He he, to źle pan myśli. Rewanż to priorytet i dobrze pan o tym wie. Podpisujmy i do roboty konkurencja nie śpi.