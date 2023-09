Sławomir Peszko o walce w Clout MMA: "Czekam na jednego zawodnika, z którym jestem po słowie". Ujawnił, o kim mówi

I dodał: - Czekam na jednego zawodnika, z którym jestem po słowie. Podaliśmy sobie ręce, zobaczymy, czy to dojdzie do skutku.

Peszko ostatni mecz w karierze rozegrał rok temu, 3 września 2022 (Lublinianka - Wieczysta). Z dalszej gry wykluczyła go kontuzja, operacja kolana, a te problemy skłoniły 38-latka do zakończenia kariery. Piłkarskiej, bo jego kariera ma się znakomicie, tylko już na innych frontach.

To ostatnie zdanie były piłkarz wypowiedział już z szerokim uśmiechem. W dalszej części rozmowy Peszko dodał m.in., że szczególnie zależy mu na przyciąganiu do federacji sportowców, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia ze sportami walki: - Tak jak ja. No bo ja nigdy nie byłem na macie, nigdy nie miałem założonych rękawic.

- To jest cel numer jeden dla mnie osoboście. Bardzo, bardzo bym chciał. Ja z Arturem często rozmawiam, może mniej się widuję... Widział, kto teraz walczył. Nie powiedział jednoznacznie "nie", więc już jest jakiś plus - mówił, uśmiechając się, Peszko. - Artur chce pewnie zobaczyć jedną, drugą, trzecią galę, też dobrze się przygotować... To by było naprawdę mocne, bo on ma osobowość.

Teraz przed organizacją Peszki gala Clout MMA 2. Wydarzenie odbędzie się 28 października w Orlen Arenie w Płocku. Karta walk nie została jeszcze ogłoszona.