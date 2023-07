Igrzyska Europejskie 2023. Klaudia Zwolińska: To mój najważniejszy medal w karierze

Z pewnością gdy ogłoszono wyniki, to pani odetchnęła, bo podczas przejazdu pojawiły się błędy, ostatnio często zdarzały się pani 4. miejsca, a teraz jest srebrny medal mistrzostw Europy.

To jest mój najważniejszy medal w karierze, takie dla mnie pewne przełamanie. Od paru lat zmagam się z tym, że jestem w tej czołówce i cały czas brakowało mi albo szczęścia, albo popełniałam bardzo dużo błędów, albo coś innego. To była więc walka z moją głową, z moim mentalem, a nie z torem. To dla mnie krok w karierze, który wreszcie wykonałam. Nie powiem, że mi się udało, tylko było to dojrzałe, świadome pływanie i to mnie cieszy.

Popłynęła pani niewiarygodnie szybko. Udowodniła pani sobie i innym, że nawet jeśli coś się przydarzy na trasie, to nie oznacza to końca, ale że można coś wielkiego zrobić.

Tak, wiedziałam, że mam szybki przejazd, że łódka cały czas płynie, dobrze mnie słucha, ale czułam też te cztery punkty karne, wiedziałam, że to może przekreślić moje szanse, dlatego dałam z siebie wszystko do samego końca. Starałam się odrzucić tę myśl, że może braknąć i to była taka walka mentalna. Złoto oddałam bardzo łatwo, to były proste błędy. Nie liczy się kolor medalu, ale krok, jaki zrobiłam w swoim rozwoju, w karierze.