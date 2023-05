Bogusław Sonik o odejściu z Platformy Obywatelskiej: Nasze drogi rozchodziły się od dłuższego czasu. Zaważyły kwestie aborcyjne

Gdy się człowiek z kimś albo z czymś rozstaje, to nie myśli od razu o tym, co dalej. Nie mam na razie żadnych kontraktów z innymi partiami politycznymi. Nie ukrywam jednak, że zależy mi na tym, aby wspierać centroprawicowe ugrupowania. Takimi są obecnie Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które to partie połączyły w ostatnim czasie siły.

W wywiadzie dla RMF powiedział pan, że czuł się wypychany z Platformy. Co to znaczy?

Po prostu nasze drogi rozchodziły się od dłuższego czasu. Zaważyły słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej: Donalda Tuska. Stwierdził, że kto w sprawach dotyczących wolności sumienia będzie głosował w Sejmie niezgodnie ze stanowiskiem Platformy Obywatelskiej, nie znajdzie się na listach wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Czyli zaważyły poglądy na temat aborcji?

Tak. Donald Tusk ma jasny pogląd na aborcję: kobieta powinna mieć możliwość jej dokonania do 12 tygodnia ciąży. I tak mają jego zdaniem myśleć wszyscy w Platformie. Ja z takimi poglądami się nie zgadzam. Niezależnie jednak od tego, co kto myśli na dany temat, nie mogą być stawiane warunki w stylu: jeśli zagłosujesz inaczej niż partia, to nie znajdziesz się na listach wyborczych. To niedopuszczalne. Dlatego zrezygnowałem z członkostwa w Platformie Obywatelskiej.