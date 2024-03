Bieg Tropem Wilczym pod Krakowem. Pamięć o wyklętych bohaterach i hołd na patriotyczno-sportowej imprezie w Bibicach

Piękne słońce przywitało biegaczy na boisku Klubu Sportowego Bibiczanka przy ul Sportowej 2, gdzie od ośmiu lat organizowany jest Bieg Tropem Wilczym. To impreza patriotyczno-sportowa z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca.

Biegli wszyscy - od dzieci po seniorów

W Bibicach limit miejsc ograniczony do 150 zawodników został wyczerpany, ale poza konkursem, bez numerów startowych tez pobiegli zawodnicy, którzy chcieli uczcić wyklętych bohaterów . Jak co roku w biegu startowali: dorośli, dzieci, nawet kilkuletnie oraz seniorzy. Najstarszy zawodnik miał 73 lata - to Krzysztof Olech z Raciborowic w gminie Michałowice, a najmłodszym był 4-letni Norbert Marczyk z Trojanowic w gminie Zielonki.

W skali kraju jest to już XII edycja biegu organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Ideą przedsięwzięcia jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie powojennych granic RP. Jest to też sposób na popularyzowanie wiedzy na temat tej trudnej powojennej historii oraz okazja do poznawania losów Żołnierzy Niezłomnych.