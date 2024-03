Tropem Wilczym na cześć Żołnierzy Niezłomnych. Impreza patriotyczno-sportowa pod Krakowem

Bieg odbywać się będzie w okolicach Krakowa, a konkretnie w Bibicach (gm. Zielonki) i Wieliczce. Organizatorami ogólnopolskiej imprezy Bieg Tropem Wilczym jest Fundacja Wolność i Demokracja. W Bibicach do organizacji włączyło się Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Co roku, przybywa tutaj wielu zawodników z gminy Zielonki i innych miejscowości z powiatu krakowskiego i odleglejszych terenów Małopolski oraz Śląska.

Symboliczny dystans 1963

W Bibicach podobnie jak w całej Polsce bieg będzie na dwóch dystansach: 1963 m i 5000 m. Ten pierwszy jest symboliczny, bo oznacza rok śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych - Józefa Franczaka ps. Lalek.

Termin biegów to zwykle weekend zbliżony do 1 marca, bo to jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - święto państwowe. Na zawody można zapisywać się poprzez stronę internetową. Liczba miejsc ograniczona. Jak zapowiadają organizatorzy tej patriotyczno-sportowej imprezy, w Bibicach wypełniane są już ostatnie miejsca.