Batalia o spółkę Kraków 5020. Wojewoda małopolski nie unieważnił uchwał o likwidacji, jednak to wcale nie oznacza, że to jej koniec Redakcja

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita nie unieważnił uchwał Rady Miasta Krakowa, dotyczących likwidacji kontrowersyjnej gminnej spółki Kraków 5020 (głównie zasłynęła stworzeniem drugiej miejskiej telewizji, której działalność kosztuje miliony złotych). To jednak wcale nie oznacza, że przestanie ona funkcjonować. Wszystko wskazuje na to, że uchwały RMK zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Możliwość skierowania sprawy na drogę sądową ma też wojewoda małopolski.