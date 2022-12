Barwny korowód z Bronowic na Rynek Główny zainauguruje Rok Włodzimierza Tetmajera Anna Piątkowska

Korowód kolędników wyruszy spod Rydlówki Wojciech Matusik / Polska Press

Rok 2023, zgodnie z uchwałą Senatu RP, będzie rokiem poświęconym Włodzimierzowi Tetmajerowi. Muzeum Krakowa - inicjator Roku Tetmajerowskiego - uroczyście zainauguruje obchody jeszcze w tym roku. Barwny, rozśpiewany korowód wyruszy z Bronowic do Pałacu Krzysztofory, siedziby Muzeum Krakowa, 29 grudnia. Organizatorzy zachęcają krakowian do przyłączenia się do tego wydarzenia.