Barman z Krakowa w prestiżowym konkursie. Grzegorz Pikulski jedzie do São Paulo w Brazylii na światowy finał World Class!

Już po raz ósmy w Polsce odbyły się krajowe kwalifikacje do najbardziej prestiżowego konkursu barmańskiego na świecie – World Class. Po piekielnie trudnych koktajlowych konkurencjach bilet do São Paulo w Brazylii na wrzesień zabukował dla siebie Grzegorz Pikulski z Krakowa. Najlepszy barman w Polsce 2023 roku zmierzy się w globalnym finale z rywalami z 50 krajów. W ubiegłym roku nasza reprezentantka uplasowała się w Top 4 podczas konkursu w Sydney.

World Class od 2009 roku stał się wizytówką kreatywności i trendów w branży koktajlowej, a także wielkich konkursowych emocji. W 2015 roku, wraz z rozwojem kultury koktajlowej w Polsce, zmagania o tytuł Barmana Roku zawitały także nad Wisłę. Od tej pory co roku latem barmani z całego kraju rywalizują o przepustkę do światowego finału.

W ścisłym krajowym finale rywalizowało 12 najlepszych barmanów z gorących koktajlowych miast: Warszawy, Gdańska, Krakowa, Katowic i Poznania. Na krótkiej liście do nagrody znalazło się czterech zawodników. W finale, który odbył się podczas otwartej imprezy w Food Hall Browary w Browarach Warszawskich czekała na nich widowiskowa konkurencja Wheel of Fortune. Rozkręcając koło fortuny barmani losowali i dopiero wtedy mogli poznać alkohol bazowy i główne składniki konkursowych koktajli. Tytuł Barmana Roku World Class Poland 2023 zdobył reprezentant Krakowa, Grzegorz Pikulski. Na podium z drugim wynikiem uplasował się Kacper Durnoga z Gin Mill, Kraków. Trzecią lokatę zajął Paweł Rejniak z Winston Bar w Gdańsku, a 4. miejsce – Arek Białkowski z Patio&Tulipe Hotel Golden Tulip Warsaw Centre.

Konkurencja była wymagająca

– To już mój czwarty start w krajowym etapie konkursu World Class, który wreszcie przyniósł upragnione zwycięstwo. Idąc za poradami sędziów już rok temu zacząłem pogłębiać wiedzę o produktach z Diageo Reserve i konkurencjach z globalnych finałów. Miałem szczęście, ponieważ swoje pomysły mogłem skonsultować z szefem kuchni MSHG, Robertem Koczwarą. Konkurencje finałowe jak zawsze były bardzo wymagające i pełne najdrobniejszych detali, od których zależał sukces. Najbliższe tygodnie przygotowań do startu na światowej arenie będą bardzo intensywne. Zrobię co w mojej mocy, by jak najlepiej zaprezentować swoje możliwości, a także całą polską scenę barmańską – powiedział Grzegorz Pikulski, Barman Roku World Class Poland 2023, przyszły finalista World Class w São Paulo.

Kim jest Grzegorz Pikulski – najlepszy wśród barmanów?

Grzegorz Pikulski rozwija swój barmański talent od ponad 8 lat. Obecnie współpracuje z krakowską grupą restauracyjną Main Square Hospitality Group (MSHG). Magister oceanografii ze specjalizacją w geologii morza pierwsze szlify w zawodzie barmana zdobywał w trójmiejskich lokalach, a w 2018 roku trafił do Krakowa, zdobywając doświadczenie jako manager baru. Do końca 2023 roku planuje uruchomić własny koktajlbar w Krakowie. W swojej pracy najbardziej ceni kontakt z ludźmi i brak rutyny. Gdy nie pracuje, chodzi po górach i praktykuje surwiwal.

Konkurs World Class to nie lada wyzwanie

– W tym roku 12 uczestników w ciągu jednego dnia zmagało się z konkurencjami półfinałowymi i finałowymi, co było to dla nich nie lada wyzwaniem. Emocje kandydatów wprost kipiały i pokazywały, jak bardzo im zależy na zdobyciu tytułu Barmana Roku. Co roku w finale wygrywają nie tylko talent i rzemiosło, ale także pracowitość i determinacja. Potwierdził to rezultat Grzegorza, który o statuetkę i bilet na światowe zawody ubiegał się już po raz czwarty, a w ubiegłym roku od tego osiągnięcia dzielił go tylko jeden stopień na podium! – podsumował Marek Serpatowski, koordynator polskiej edycji World Class, Diageo Reserve.

W tegorocznym finale w składzie sędziowskim zasiedli: Jenna Ba (Diageo Global Brand Ambassador), Pippa Guy (ambasadorka marki Tanquzray w UK), Adrián Michalcík z Norwegii – Barman Roku World Class 2022 oraz David Rios z Hiszpanii – Barman Roku World Class 2013.

World Class jest najbardziej wymagającym konkursem koktajlowym globu, wszechstronnie sprawdzającym wiedzę, umiejętności i kreatywność zawodników. Jesienią 2022 polską scenę koktajlową zelektryzował historyczny sukces barmanki z Krakowa. Alicja Bączyk w World Class Competition w Sydney zajęła 4. miejsce.

