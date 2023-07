"Bardziej niż OK!" - popularny piosenkarz Rubens wystąpi 12 listopada w krakowskim klubie Forty Kleparz

Rubens na co dzień jest członkiem zespołu Darii Zawiałow. To producent, wokalista, gitarzysta, songwriter, a także współtwórca wielu polskich hitów, m.in. “Złoto” Mroza. Jego muzyka stanowi zapis męskich uczuć, co słyszymy m.in. w debiutanckim singlu “Wszystko OK?”. Po niemal 10 miesiącach od premiery przeboju, Rubens zaprezentował “Piosenki, których nikt nie chciał”. Debiutancki album złożony z 12 utworów zebrał bardzo przychylne opinie zarówno wśród odbiorców, jak i krytyków.

Rubens występował na scenie z Dawidem Podsiadłą, Vito Bambino oraz innymi czołowymi polskimi Artystami. Podczas pandemii, kiedy wstrzymano koncerty, Piotr Rubik (bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko) zaszył się w swoim domowym studio i zaczął tworzyć piosenki na własne konto. Stworzył materiał niebanalny i alternatywny z naleciałościami Arctic Monkeys, Tame Impala czy ukochanego Radiohead. Jak sam mówi, był to dla niego sposób ucieczki od wszechogarniającego chaosu spowodowanego pandemią. To z tego albumu pochodzi jego największy hit - „Wszystko OK?”, a jako, że kariera nabiera tempa można śmiało powiedzieć, że jest „Bardziej niż OK!”.