Balice. O bombie w samolocie złośliwie informował jeden pasażer, a drugi w chciał odlecieć z amunicją w bagażu podręcznym

- Obywatel Polski oczywiście nie został wpuszczony na pokład samolotu. Przyznał się do wypowiedzianych wcześniej słów. Tłumaczył się zdenerwowaniem związanym z kolejną zmianą przydzielonego mu w samolocie miejsca. Młodego człowieka ukarano grzywną w postaci mandatu karnego - relacjonuje chor. szt. SG Tomasz Jarosz z Zespołu Prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Rano o godzinie 6.30 funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli interwencję wobec pasażera, który chciał lecieć do Oslo. Otrzymali informację od pracowników Służby Ochrony Lotniska, że ten 33-letni mężczyzna poinformował podczas odprawy, że w samolocie znajduje się bomba.

- Mężczyzna oświadczył, że amunicję dostał jako prezent i zapomniał ją wyjąć z plecaka. Nie był świadomy, że ma ją przy sobie. Nie miał również dokumentów uprawniających do posiadania amunicji na terenie RP - informuje chor. szt. SG Tomasz Jarosz.

Okazuje się, że Czech nie uniknie konsekwencji, gdyż za nielegalne posiadanie broni lub amunicji grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Straż Graniczna zaznacza, że znaleziony przedmiot został przekazany do Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a materiały sprawy do Prokuratury Rejonowej Krakowie.