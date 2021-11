Awaria systemu sprzedaży internetowej PKP Intercity. Bilety można było kupić w niskich cenach. Czy są ważne?

W sobotę od godzin porannych podróżni kupujący bilety kolejowe w systemie internetowej sprzedaży PKP Intercity mogli je nabyć w bardzo niskich cenach. Nie był to jednak efekt żadnej promocji. Jak donosi serwis polsatnews.pl bardzo niskie ceny spowodowane były awarią.

System odpowiadający za sprzedaż biletów internetowych PKP Intercity niepoprawnie obliczał kilometry, znacznie skracając dystanse pomiędzy stacją początkową i końcową. Przykładowo odległość z Rzeszowa do Warszawy wynosiła według źle działającego systemu tylko... 20 km. Błędnie naliczone kilometry zaniżały ceny. Bilet z Bydgoszczy do Warszawy można było kupić za raptem 11 zł - donosi polsatnews.pl.

Awaria zaniżająca ceny dotyczyła tylko niektórych połączeń. By uporać się z usterką w sobotę przed godziną 14 PKP Intercity wyłączyło dostęp do systemu sprzedaży internetowej. Dostęp przywrócono po dwóch godzinach. Awaria została usunięta a ceny wróciły do normalnych stawek.