Autostrada A4 Kraków-Katowice. Zarządca chwali się zyskami i mówi o licznych remontach

Trzy kwartały 2023 roku były czasem intensyfikacji remontów na autostradzie A4 Katowice-Kraków, wynikających z konieczności przekazania drogi stronie publicznej w 2027 r. w bardzo dobrym stanie technicznym Anna Kaczmarz

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady po trzech kwartałach 2023 roku odnotowała wyższe przychody i wyższy zysk netto w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady zwiększyły się w analizowanym okresie o ok. 24 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku i wyniosły 380,9 mln zł. Zysk netto wzrósł o ponad 116 proc. do wartości 126,8 mln zł. Więcej pieniędzy w kieszeni spółki, a mniej w portfelach kierowców to też efekt podwyżki opłat z lipca 2022. A przypomnijmy, że w kwietniu 2023 była kolejna podwyżka.