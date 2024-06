Autorki hitu "Chyba że z tobą", który szturmem opanował Polskę, wystąpią w krakowskim Hype Park'u! Dowiedz się więcej!

Miliony wyświetleń w kilka miesięcy

Modelki to zespół składający się z trzech dziewczyn, które do tej pory szły własnymi ścieżkami. Urszula Kowalska znana jest jako zwyciężczyni programu ,,mali giganci", Agnieszka Nowakowska, która swoją karierę rozpoczęła od ,,The Voice Kids" oraz Zuzanna Fijak, spełniająca się jako lekkoatletka tworzą razem zgrany girlsband, który szturmem podbija Polskę.