Autobusem do Niepołomic. Od stycznia więcej kursów - nawet co 20 minut

Linia nr 301 będzie stanowić kolejną atrakcyjną alternatywę dojazdu do Krakowa dla mieszkańców gmin Wieliczka i Niepołomice.

Nowa trasa linii nr 301:

"Nowy Kleparz" - ul. Prądnicka, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, al. Krasińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kamieńskiego, ul. Wielicka, Wieliczka: ul. Krakowska, ul. Narutowicza, ul. Piłsudskiego, ul. Niepołomska; Zabawa, Mała Wieś, Sułków, Ochmanów, Zakrzów, Podłęże, Staniątki, Niepołomice: ul. Wielicka, ul. Kościuszki, Rynek, ul. 3 Maja, ul. Kolejowa - "Niepołomice Dworzec"

Linia będzie kursować w dni powszednie co 20 minut w godzinach szczytu, co 30 minut poza godzinami szczytu i co 40 minut w godzinach wieczornych, a w dni wolne co 60 minut.

Przystanki na odcinku "Podgórze SKA" - "Kabel" nie będą obsługiwane.

Przystanek końcowo-początkowy "Nowy Kleparz" będzie zlokalizowany na pętli, na stanowisku nr 6, ponadto w kierunku Niepołomic będzie funkcjonować przystanek przelotowy "Nowy Kleparz" na al. Słowackiego, po skręcie z ul. Prądnickiej w prawo.