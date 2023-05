Arkadiusz Jakubik ujawnił, komu kibicuje. To klub z Krakowa!

"Kler", "Wołyń", "Drogówka", "Dom Zły", oba "Wesela" - świetną formę Arkadiusza Jakubika szeroka publiczność zna głównie z filmów Wojciecha Smarzowskiego. Na muzycznej scenie Jakubik funkcjonuje jako mózg i frontman zespołu Dr Misio. Podczas dwuipółgodzinnej wizyty w Kanale Sportowym opowiadał nie tylko o swojej zawodowej działalności. Temat piłki nożnej wywołał jeden z widzów, który zadzwonił do studia z pytaniem:

To była jednak tylko część odpowiedzi, bo za moment aktor dodał: - Jest jeszcze jedna drużyna, której ja kibicuję i teraz jestem w takim totalnym rozkroku, w pewnej schizofrenii, kiedy na przykład oglądam El Clasico. Ponieważ ja od zawsze jestem też kibicem Realu Madryt. A od momentu, kiedy Robert Lewandowski zaczął grać w Barcelonie, no mam problem. Umówiłem się sam ze sobą, że będę zawsze kibicował Realowi, ale umowa jest taka, że Real musi wygrać, ale Robercik musi coś strzelić.

Jakubik odparł: - A propos, spieszę się dziś - to jest odpowiedź na pytanie, ponieważ... z kim dzisiaj gra Tottenham? Z Manchesterem United. A ja od początku jestem fanem Manchesteru United.

Sławomir jest z Krakowa. Jakiemu klubowi kibicuje? Właśnie to ujawnił

Tyle o kibicowaniu klubom zagranicznym. Na polskie podwórko temat przeniosła Małgorzata Domagalik. No więc: "Krótkie pytanie, krótka odpowiedź: ulubiony klub piłkarski w Polsce?"

Arkadiusz Jakubik zawiesił głos i westchnął:

- Wisła Kraków. Wisła Kraków, która po prostu spadła do...

Prowadząca wtrąciła się z nutą optymistyczną ("teraz wygrali dwa mecze, może znowu..."), na co jej gość stwierdził: - No, trzymam za nich kciuki, ale nie wykupiłem sobie (transmisji z) pierwszej ligi, bo się zezłościłem na władze klubu, że dopuściły do tego.