ArcelorMittal chce zredukować emisję dwutlenku węgla w Europie o 35 proc. do 2030 roku. Pomoże reaktor jądrowy w Nowej Hucie?

Przedstawiciele firmy zapewniają, że są zdeterminowani, by zdekarbonizować produkcję stali, czyli maksymalnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, w czym reaktor może pomóc.

- Strategia ArcelorMittal zakłada redukcję emisji CO2 w Europie o 35 proc. do 2030 roku i osiągnięcie neutralności od względem emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Nasz plan działania na najbliższe lata, który pozwoli to zrealizować, obejmuje technologię opartą m.in. na piecach elektrycznych. Będzie to skutkowało dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a konkretnie na energię niskoemisyjną. Rozważamy kilka rozwiązań, umożliwiających pozyskanie takiej energii, w tym również mały reaktor jądrowy - informuje Marzena Rogozik z ArcelorMittal.