Apel: zrezygnujmy z petard, by kaczki, łabędzie, łyski i mewy nie ginęły, uciekając w panice

W liście otwartym "do wszystkich obchodzących Sylwester 2019" prezesi tych towarzystw - dr Kazimierz Walasz i Mariusz Waszkiewicz - apelują do krakowian o powstrzymanie się od używania materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni nad brzegami rzek i zbiorników wodnych.

"Na terenie Polski na rzekach i zbiornikach zimują setki tysięcy ptaków wodnych w tym kaczek, łabędzi, łysek, perkozów i mew. Używanie materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni w okresie Sylwestra powoduje ich płoszenie, co może doprowadzić do śmiertelnych zderzeń z przewodami elektrycznymi, konstrukcjami mostów i budynkami. Ptaki spłoszone nagle w nocy uciekają w panice, mają bardzo niewielkie możliwości zauważenia przeszkód, co jeszcze potęguje skutki zderzeń" - tłumaczą szefowie Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. Podkreślają, że krótka zabawa z wykorzystaniem petard może spowodować śmierć tysięcy dzikich ptaków.