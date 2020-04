Andrzej S. aresztowany, bo groził Ukraince w Krakowie

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód nadzoruje postępowanie prowadzone przez I Komisariat Policji w Krakowie przeciwko Andrzejowi S., który został zatrzymany 26 kwietnia 2020 r. pod zarzutem kierowania w groźby karalnej pozbawienia życia oraz gestem pchnięcia dłonią w której trzymał nóż w kierunku pokrzywdzonej obywatelki Ukrainy. Groźby wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione. W trakcie zatrzymania Andrzej S., dopuścił się kolejnego przestępstwa: znieważenia słowami powszechnie uznanymi za obelżywe dwóch funkcjonariuszy policji, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Podejrzanemu zostały przedstawione zarzuty i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Z uwagi na brak stałego miejsca zamieszkania, zameldowania oraz konieczność wykonania w stosunku do podejrzanego opinii sądowo - psychiatrycznej, a także uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, a także uzasadnionej obawy, iż podejrzany przebywając na wolności może popełnić przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza iż popełnieniem takiego przestępstwa groził, został wniesiony do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd postanowieniem z 28 kwietnia 2020 r. uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowania na okres dwóch miesięcy.