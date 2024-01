Amerykańska piosenkarka o pseudonimie LP wystąpi 5 marca w krakowskim klubie Studio

Naprawdę nazywa się Laura Pergolizzi. Urodziła się w 1981 w Huntington na Long Island w rodzinie ojca Włocha i matki Irlandki. W 1996 roku po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej im. Walta Whitmana przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie zaczęła występować pod pseudonimem LP. Największą popularność zyskała po nieoczekiwanym sukcesie singla „Lost On You” w grudniu 2016 roku. Do dziś ma na swym koncie sześć albumów studyjnych i jeden koncertowy. Jest zadeklarowaną lesbijką.