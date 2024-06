Aleksandra Waliszewska & Wojciech Ireneusz Sobczyk, czyli wydarzenie łączące piękno z duszą i miłość z tragedią. Dowiedz się więcej!

Wyjątkowe wydarzenie w Klubie Baza

Już 4 lipca w Klubie Baza odbędzie się wyjątkowy koncert artystów, którzy zabiorą was w podróż po tajemniczym świecie kontrastów. Mowa oczywiście o Aleksandrze Waliszewskiej oraz Wojciechu Ireneuszu Sobczyku oraz ich dialogu na podstawie prac artystycznych.

Nearer, my god, to thee

Wystawa nearer, my god, to thee swój tytuł oparła na pieśni chrześcijańskiej, która grała jako ostatnia podczas tonięcia Titanica. Tym razem jest to jednak dialog pomiędzy artystami, w którym Titanic, Muzeum w Sukiennicach i domki dla lalek łączą się istne szaleństwo doświadczeń.