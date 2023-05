"Ale kosmos!" Hafty i koronki na wystawie Muzeum Etnograficznego

„Nieprzebrana ilość zgromadzonych tu mistrzowskich ściegów i misternych splotów przyprawia o zawrót głowy. Nieskończony świat kolorów, wzorów, form i formatów dowodzi nie tylko kunsztu autorek, ale też ich nieposkromionej wyobraźni. Ale kosmos!” - tak zapowiada nową ekspozycję Muzeum Etnograficzne.

Autorkami rękodzielniczych cudów prezentowanych na wystawie "Ale kosmos!" jest 36 członkiń Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego LUD-Art działającego przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie od 30. lat – „Ale kosmos!” to wystawa prezentująca dorobek hafciarek właśnie z okazji tego jubileuszu. Związane z nim koronczarki i hafciarki wspólnie poznają tajniki sztuki rękodzielniczej, inspiracji szukając, m.in. w tradycyjnych wzorach odnajdywanych w muzealnych zbiorach.

Historia Stowarzyszenia LUD-Art od samego początku splata się z dziejami Muzeum Etnograficznego, przede wszystkim dzięki Urszuli Janickiej-Krzywdzie, wówczas kustoszce MEK, która to zainicjowała pierwsze warsztaty hafciarskie wykorzystujące wzory z etnograficznej kolekcji i zaszczepiła w swoich kursantkach miłość do ludowych haftów, która trwa do dziś.