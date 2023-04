Aktywiści domagają się likwidacji spółki Kraków 5020. Wyrok odroczony, radni nie zajęli się obywatelskim projektem uchwały

Pod koniec stycznia br. krakowianie w tydzień zebrali 1300 podpisów pod obywatelskim projektem uchwały, zakładającym likwidację gminnej spółki Kraków 5020. Głównie zasłynęła ze stworzenia drugiej miejskiej telewizji Play Kraków News (obecnie Hello Kraków News), która kosztuje miasto mln złotych.

Raport o wydatkach spółki

- Pozwólmy komisji RMK, która bada wydatki spółki, zakończyć prace i sporządzić raport, żeby każdy miał możliwość się z nim zapoznać przed ewentualnym podjęciem decyzji o likwidacji Krakowa 5020 - mówił radny niezależny Stanisław Moryc, jeden z członków komisji. - To nie jest tak, że chcemy temat schować pod dywan. Traktujemy mieszkańców poważnie i chcemy, by oni również mogli zapoznać się z raportem przed głosowaniem nad projektem uchwały - dodał Moryc.

Z ich punktem widzenia nie zgadza się prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który wydał negatywną opinię do obywatelskiego projektu uchwały. "Teza o gigantycznych wydatkach nie znajduje oparcia w danych finansowych spółki, według których koszty działalności operacyjnej Krakowa 5020 za rok 2022 wyniosły 25 mln zł netto, w tym koszty projektu Play Kraków News/Hello Kraków to około 7 mln zł netto" - wyliczył w uzasadnieniu opinii prezydent Krakowa.

"Ciężko jest znaleźć uzasadnienie dla dalszego funkcjonowania podmiotu, którego istnienie komplikuje procesy decyzyjne i przyczynia się do nadmiernego rozrostu biurokracji. Dlatego uważamy, że dysponowanie Centrum Kongresowym ICE Kraków powinno zostać ponownie powierzone Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu. Dzięki temu miejskie instytucje kultury łatwiej mogłyby korzystać z obiektu. Z innymi obecnymi i przyszłymi zadaniami spółki świetnie poradzą sobie odpowiednie agendy miasta" - dodali społecznicy. Z tym również nie zgadza się prezydent.

Anulowanie rezerwacji w ICE

Dodał ponadto, że w kontekście zarządzania przez spółkę krakowskim Centrum Kongresowym jej likwidacja wiązałaby się z koniecznością anulowania wszystkich rezerwacji w ICE do roku 2032, "co aktualnie wynosi ponad tysiąc zarezerwowanych dni kalendarzowych dla blisko czterystu wydarzeń".

- W konsekwencji oznaczałoby to konieczność rozwiązania umów krótko, jak i długookresowych, oraz związanych z najmem długoterminowym z przyczyn leżących po stronie spółki, co implikuje prawo do dochodzenia przez najemców roszczeń odszkodowawczych - przekonuje prezydent Jacek Majchrowski.