Adam Małysz został zakażony koronawirusem po pogrzebie Jerzego Pilcha?

Burmistrz dodał, że wszystkie osoby, które miały z nim kontakt w ostatnim czasie, zostały o tej sytuacji poinformowane. Jedną z nich był właśnie Małysz. I możliwe, że do zakażenia doszło w trakcie spotkania mieszkającego w Wiśle byłego mistrza świata z Bujokiem. Ostrzeżony w miniony czwartek dyrektor PZN wykonał testy w piątek, a wynik badań dotarł do niego sms-em w niedzielę wieczorem.

Adam Małysz nigdy nie będzie miał całkowitej pewności, kiedy i w jaki sposób doszło do przeniesienia koronawirusa. Niemniej jeden z tropów wiedzie do zakażonego burmistrza Wisły Tomasza Bujoka, który ogłosił informację o swojej chorobie 18 czerwca.

A jak mógł się zakazić sam Bujok? Możliwe, że nastąpiło to 4 czerwca w Kielcach, gdzie burmistrz wybrał się na pogrzeb wywodzącego się z Wisły pisarza Jerzego Pilcha. Według niepotwierdzonych doniesień, było tam ognisko koronawirusa.

"Dowiedziałem się, że osoba, z którą spędziłem w niedzielę kilka godzin na sympatycznej rozmowie w zamkniętym pomieszczeniu (Kumpel Wirusolog: idealne warunki transmisji) i która była obecna na pogrzebie Jerzego Pilcha – które to wydarzenie okazało się być w ramach ostatniego żartu Wielkiego Złośliwca ogniskiem pandemii – jest chora na COVID" – napisał w mediach społecznościowych.

Do zaistnienia ogniska SARS-CoV-2 podczas pogrzebu Jerzego Pilcha odniósł się na Facebooku pisarz Zygmunt Miłoszewski.

Małysz zaapelował, by osoby, z którymi miał w ostatnich dniach kontakt wykonały testy.

- Ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, a więc między innymi kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykałem. Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności - napisał dyrektor PZN na Facebooku.

Wśród osób, które ma na myśli są przebywający w Wiśle członkowie kadry skoczków narciarskich oraz prezes PZN Apoloniusz Tajner. Wszyscy oni są na nieformalnej kwarantannie i planują wykonanie testów.