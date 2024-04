Kamil Stoch z własnym trenerem skoków? Toczą się rozmowy z Michalem Doleżalem

Sensacyjne doniesienia medialne o możliwości zatrudnienia przez Kamila Stocha własnego trenera zostały potwierdzone przez członka zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Rafał Kot w rozmowie z WP Sportowe Fakty stwierdził, że skoczek narciarski z Zębu może rozpocząć przygotowania do sezonu pod okiem Michala Doleżala.

PZN ogłosił w środę 17 kwietnia, że trenerem polskiej kadry w skokach narciarskich pozostaje Thomas Thurnbichler. Jedyną zmianą jest powierzenie roli asystentów Maciejowi Maciusiakowi i Arvidowi Endlerowi. W komunikacie nie było słowa na temat umowy na prowadzenie Stocha indywidualnie przez Michala Doleżala, ale takie rozmowy od pewnego czasu się toczą. Rozmowy, które były i są przed nami będą się skupiały na tym, co zrobić, żeby było zdecydowanie lepiej, żeby zarówno starsi jak i młodsi zawodnicy robili znaczne postępy - mówi ogólnikowo prezes PZN Adam Małysz. Nieco więcej światła na sprawę rzucił Rafał Kot. - Najważniejszy jest w tym wszystkim Kamil. Abstrahujmy od mojego stosunku do Doleżala. Wszyscy wiedzą, że nie przemawiają do mnie jego metody, co wielokrotnie sygnalizowałem publicznie. Mogę potwierdzić, że rozmowy trwają - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Czeski szkoleniowiec pracował z polską kadrą w latach 2016-2019 jako asystent Stefana Horngachera, a następnie został trenerem głównym, wypełniając kontrakt do marca 2022 roku. Później został asystentem Austriaka w reprezentacji Niemiec, nieoczekiwanie rezygnując z tej funkcji przed kilkoma tygodniami. Jak się okazuje, przyczyną mogły być rozmowy na temat pracy z Kamilem Stochem. 36-letni skoczek z Zębu prezentował w ostatnich dwóch sezonach słabszą formę i nie był w pełni zadowolony ze współpracy z Thomasem Thurnbichlerem. - Nie chcę oceniać, czy to jest dobry, czy zły ruch wyłącznie przez pryzmat swoich poglądów. Jeżeli Kamil jest tego pewny, uważa, że mu pomoże wrócić na właściwe tory, wtedy jestem za. Przed nami bardzo ważny sezon, obfitujący w imprezy najwyższej rangi. To jasne, że jeśli Stoch dogaduje się z Doleżalem i widzi sens takiej współpracy, warto rozważyć wszystkie opcje. Na pewno PZN musi się na to zgodzić i ustalić sensowne warunki. W końcu Kamil wchodzi w skład reprezentacji Polski - komentuje Rafał Kot.

- Ja nie podejmowałem żadnych decyzji. Nie rozmawiałem z Michalem Doleżalem. Najlepiej pytać samego Kamila Stocha - stwierdził Małysz w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Sam skoczek jednak sprawy nie komentuje. Do końca kwietnia przebywa na urlopie. "Czas też leci. Sezon zakończony. Dziękuję za wspólne emocje. Sponsorom za nieustające zaufanie. Kibicom, za wiarę i każde dobre słowo czy gest. Drużynie, za ogrom pracy i walkę do samego końca. Mojej rodzinie, za miłość i siłę, dzięki którym można przetrwać każdą burzę. Mojej najdroższej żonie Ewie Bilan-Stoch za to kim jest i co dla mnie robi. Dzięki niej mogę podnosić się z kolan i iść naprzód" - napisał Kamil Stoch w mediach społecznościowych przed trzema tygodniami po zakończeniu sezonu w Planicy. Wygląda na to, że mimo iż w maju skończy 37 lat, nie zamierza kończyć sportowej kariery.

