Abp Marek Jędraszewski w czasie mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego: Światu potrzebni są ludzie, którzy mają w sobie moc głoszenia prawdy

Msza święta w parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki na Złocieniu, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski, inaugurowała nowy rok szkolny i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 20. W czasie liturgii arcybiskup poświęcił krzyże do sal lekcyjnych, tornistry i przybory szkolne uczniów z klas pierwszych oraz budynek szkoły.

– Świat daje swoje schematy i wzorce, bardzo często dalekie od Ewangelii. Jeśli Jezus na progu swej działalności mówił, że należy się nawrócić i wierzyć w Ewangelię, to właśnie wzywał do tego, by ludzie odrzucali schematy myślenia, odpowiadające światu i starali się przyjąć prawdę, którą głosił – wskazał w homilii abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski przyznał, że współczesny świat próbuje narzucać określony styl życia, myślenia i postępowania, a ludzie, którzy go odrzucają są wyśmiewani: – Jezus wzywa do odwagi przyjęcia Ewangelii, by mieć w sobie moc płynącą z łask Ducha Świętego – zauważył.