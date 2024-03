Abp Marek Jędraszewski o legalizacji aborcji i ograniczeniu lekcji religii w szkole. "Ten problem będzie wracał"

W Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpoczęło się posiedzenie dyrektorów wydziałów duszpasterstwa, które pod hasłem „Pielgrzymi nadziei” zorganizowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kieruje bp Andrzej Czaja – przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Obecny jest także bp Artur Ważny – przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego KEP zaznaczył, że wyzwaniem jakie stoi przed Kościołem w Polsce są zapowiedzi polityków dotyczące lekcji religii w szkołach czy legalizacji aborcji.

– Chodzi o to, żeby umieć trafić do dziewcząt, do kobiet; również do ich mężów, do młodzieńców z przesłaniem na temat wartości życia. To jest praca, która musi być planowana na dłuższy czas – mówił metropolita dodając, że wydawało się, że sprawę aborcji zamknęły w Polsce dyskusje w latach 90. i ówczesne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem ten problem będzie wracał i „każde pokolenie będzie musiało się z nim osobiście w swoim sumieniu zmierzyć”.