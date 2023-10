60 lat temu zginął Józef Franczak ps. Laluś. W Krakowie uczczono pamięć żołnierza podziemia

- Sierżant Józef Franczak był równolatkiem II Rzeczypospolitej i za tę Polskę, w której się wychował, wraz ze swoim pokoleniem, poszedł się bić. Walczył w latach II wojny światowej i potem, od 1944 roku, gdy Polskę zajęła Armia Czerwona. Jego pokolenie ginęło w walce w lasach i górach, zamęczone w czasie śledztw i mordowane po komunistycznych wyrokach. Wraz z nim ginęła II Rzeczpospolita. W kategoriach ludzkich - przegrali swą walkę, ale z perspektywy wspólnoty, którą tworzyli - zwyciężyli. To do nich chcemy się dzisiaj odwoływać, to im oddajemy hołd i z nich chcemy czerpać wzorce miłości do Ojczyzny - mówił podczas uroczystości dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie.