6. Brygada Powietrznodesantowa obchodziła swoje święto. Podziękowania i wyróżnienia dla krakowskich spadochroniarzy

Podczas uroczystości po powitaniu gości przez dowódcę - gen. bryg. Michała Strzeleckiego ponad 300 ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyło przysięgę na sztandar 6BPD.

– O tym, że służba wojskowa jest wymagająca, nie trzeba chyba nikomu przypominać. Dzisiejsze święto 6 Brygady Powietrznodesantowej to doskonała okazja do podziękowania wszystkim żołnierzom za ich zaangażowanie i poświęcenie dla Ojczyzny. Niejednokrotnie już przekonaliśmy się, że można na Was liczyć w każdej sytuacji. Życzę wszystkim pomyślności na każdy dzień służby i satysfakcji z jej pełnienia – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

- Silna Biało-Czerwona to wyraz naszego patriotyzmu i gwarancja bezpieczeństwa oraz międzynarodowego pokoju. Polski rząd nieustannie podejmuje działania zmierzające do unowocześnienia i wyspecjalizowania polskiej armii, aby zapewnić Polakom bezpieczną przyszłość. To nasze zobowiązanie, które konsekwentnie i na wielu polach realizujemy. Tu nie może być kompromisów, skrótów i wątpliwości. Bezpieczeństwu nadaliśmy jednoznaczny i najwyższy priorytet - dodał wojewoda.