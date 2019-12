422 strony aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Zarzuty dla gangu karateków

Z najnowszych ustaleń wynika, że Dariusz S., Robert S. i Marcin B., członkowie brutalnego gangu karateków z Radomia, w celach rabunkowych dostali się do willi Jaroszewiczów na warszawskim Aninie. Podali biegającemu po ogrodzie psu jedzenie nafaszerowane środkiem nasennym. Do willi weszli przez uchylone okno łazienki. By dostać się do środka związali dwie drabiny, bo okno było na wysokości 6 metrów. Obezwładnili Jaroszewicza i przywiązali go do fotela. Jego żonę obudzili, skrępowali i pozostawili w łazience. Całą noc przeszukiwali willę, ale zabrali tylko 5 tys. marek niemieckich, 5 złotych monet, dwie sztuki broni i damski zegarek.

- To było zgodne z ich wcześniejszym sposobem działania, bo ofiary rabowali wyłącznie z pieniędzy lub złota i unikali kradzieży przedmiotów, które były charakterystyczne i trudne do sprzedaży - mówi prok. Babiński. Dlatego też nie wzięli unikatowych w skali światowej przedmiotów, które Jaroszewicz posiadał jako kolekcjoner broni, dzieł sztuki i precjozów.