26-latek uciekał samochodem mając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo miał przy sobie kilogram haszyszu

Jak informuje małopolska policja, 2 lutego br. policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie pełniąc służbę na terenie Słomnik, zauważyli kierującego toyotą, który popełnił wykroczenie drogowe, więc wydali wyraźny sygnał świetlny i dźwiękowy do zatrzymania pojazdu. Mężczyzna jednak nie zastosował się do niego i podjął próbę ucieczki. Policjanci podjęli za nim pościg. Po chwili uciekinier wjechał na teren prywatnej posesji, gdzie porzucił pojazd, po czym zbiegł pieszo. Mundurowi po przeszukaniu przyległego terenu szybko odnaleźli zbiega. Jak się okazało, był to 26-latek z Krakowa.

26-latek został zatrzymany. Kolejnego dnia w Prokuraturze Rejonowej w Miechowie, usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzania ich do obrotu, a także kierowania pojazdem pomimo orzeczonego zakazu. Dodatkowo prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat więzienia.