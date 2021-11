11 listopada w Krakowie: Uroczystości na placu Matejki

Obchody Święta Niepodległości na placu Matejki odbyły się z udziałem m.in. władz lokalnych oraz Wojska Polskiego. Uczestnicy złożyli wieńce pod przed Grobem Nieznanego Żołnierza, wojewoda małopolski Łukasz Kmita wygłosił przemówienie.

Dziś chcemy przywołać postaci ojców naszej niepodległości: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński wspólnie doprowadzili do odrodzenia się II Rzeczpospolitej. Nie mamy złudzeń, różniło ich bardzo wiele: pochodzenie, poglądy, wyznanie czy kraj zaborczy, gdzie się wychowali. Okazało się to jednak ogromną siłą. Gdy zaczęli dążyć do wspólnego celu, jakim było niepodległe państwo, pociągnęli za sobą ogromne rzesze ludzi. Wspólny cel: Polska, tego także i nam dziś potrzeba. jestem przekonany, że tylko na trwałym fundamencie, jakim jest nasza historia i nasze doświadczenie niepodległościowe powinniśmy budować każdego dnia wspólnymi wysiłkami i różnymi talentami wspólną Polskę - mówił Łukasz Kmita.