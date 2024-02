10 szpitali w Małopolsce z największą liczbą porodów w 2023 roku. Liderem Centrum Medycznym Ujastek w Krakowie

Początek roku i obchodzone 14 lutego święto zakochanych to dobra okazja, by przyjrzeć się pracy oddziałów położniczych w naszym regionie. Porodówki często są brane pod lupę w różnego rodzaju rankingach, powstających różnymi metodami. Najbardziej obiektywne zestawienie popularności i zaufania tworzą jednak same przyszłe mamy – decydując o tym, gdzie ich dziecko ma przyjść na świat.

- W naszym województwie działa 25 porodówek. W ich przypadku nie obowiązuje oczywiście rejonizacja ani limity finansowania. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za każdy poród. Kobiety w ciąży swobodnie mogą więc wybierać lecznice, w których chcą urodzić, kierując się tymi kryteriami, które są dla nich istotne - wskazuje Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.