10 lat, a inny świat. Tak w 2012 roku wyglądał Kraków Piotr Tymczak

10 lat temu Kraków wyglądał inaczej niż obecnie. W mieście nie było jeszcze wielu obiektów, inny był system komunikacji, ubiory, pojazdy, atmosfera w mieście. To był rok piłkarskiego Euro 2012, które ominęło stolicę Małopolski, ale miasto gościło trzy reprezentacje: Anglii, Holandii i Włoch. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak stolica Małopolski prezentowała się przed dekadą i ocenić, jak duże zaszły tu zmiany.