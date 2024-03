Zwycięskie memy po meczu Polska - Walia. Szczęsny bronił tak, że Walijczykom szczeny opadły

Zwycięskie memy po meczu Polska - Walia 26.03.2024

- Myślałem już przed spotkaniem, że to najważniejszy mecz w mojej karierze i tak teraz rzeczywiście czuję. Mentalnie przygotowywałem się tak samo, ale od środka czułem, że to coś wyjątkowego. Jednak jak gra się zaczęła, to wszystko wróciło do normy. Udało się, wszystko się skończyło z happy endem i jedziemy na Euro - powiedział 26-letni pomocnik Łudogorca Razgrad Jakub Piotrowski na antenie TVP Sport.